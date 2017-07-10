Юрий Антонов решился на откровенное признание



72-х летний певец Юрий Антонов , пик популярности которого пришелся еще на советскую эпоху, дал интервью, в котором честно рассказал о своей жизни, песнях, творчестве в целом и, конечно же, о любви.

Не так давно на Первом канале вышел новый телевизионный проект, первый сезон которого стартовал в июле. Передачу можно посмотреть в воскресенье, она называется «Честное слово».





Именно в «Честном слове», Юрий Антонов разоткровенничался о своей жизни. Ведущему Юрию Николаеву не впервые приходится брать интервью у знаменитостей. Он умеет создать необходимую атмосферу, чтобы за чашечкой чая артисты смогли поделиться с ним секретами из своей жизни.

Герой передачи, знаменитый музыкант, народный артист Юрий Антонов признался, что скоро его ждет серьезная операция за границей. Но отменять из-за этого интервью он не стал. Ведущий был рад пообщаться с главным романтиком и бунтарем российской эстрады. Интервью проходило дома у Антонова, на уютной террасе его дачи. Здесь артист поведал Николаеву о некоторых фактах своей биографии, о которых почти никто не знает.



Так случилось, что невзирая на свою популярность, певец не любит вести публичную жизнь и поэтому о том, что происходит в его личной жизни он всегда говорил мало. За многие годы он дал всего несколько интервью, в которых он рассказал хотя бы немного о том, как и чем живет музыкант.



В беседе, Юрий признался Николаеву, что в свое время был влюблен в Наталью Фатееву, вместе с которой они снимались в фильме «Прежде, чем расстаться».



Уже в первые дни съемок, он пытался продемонстрировать актрисе свою симпатию и то и дело, проявлял в ее сторону знаки внимания. Все песни, которые прозвучали в этом фильме, были посвящены Наталье. Об этом никому не было известно и эту тайну Юрий хранил вот уже почти тридцать лет.



Все близкие музыканта знают, что он не любит исполнять песни в компании, и не переносит, когда его просят исполнить какую-то определенную композицию. Но ради фильма «Прежде, чем расстаться» и ради Фатеевой он переступил через себя и плюнул на свои принципы.



Все песни он исполнил от всего сердца, возможно именно потому, что в тот момент певец был окрылен прекрасными чувствами. Взаимностью, стоит сказать, Наталья не отвечала, так и осталась эта любовь неразделенной.



На вопрос, занято ли кем-то сердце певца сейчас, Антонов отвечает спокойно, что в его сердце живет любовь к природе и жизни и что этого ему достаточно. Антонов был несколько раз в браке, у него есть двое детей, с которыми он поддерживает связь.