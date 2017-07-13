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Ксения Собчак и Максим Виторган делятся новыми фотографиями сына
С момента рождения сына Ксения Собчак заметно изменилась. Однако даже став мамой, она не изменяет своим принципам и не спешит делиться личными фотографиями в своем блоге. Но то ли жаркое испанское солнце, то ли гордость за ребенка и семью провоцируют звезду на откровенность.
«Когда счастлив, обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы, разоблачения, гипертрофированные страсти, поиск приключений — все это сразу становится чужим и смешным. "Как дела?" — "Да вроде хорошо, вот с семьей время провожу" —говоришь как можно более непринужденно, потому как неловко сказать о том, как необьяснимо хорошо просто быть рядом.... счастливые семье точно в этом все очень похожи друг на друга, Лев Николаевич в этом не ошибался», — пояснила она, публикуя трогательное семейное фото, сделанное неподалеку от города Марбелья.
Когда счастлив,обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы,разоблачения,гипертрофированные страсти,поиск приключений -все это сразу становится чужим и смешным. "Как дела?"-"Да вроде хорошо,вот с семьей время провожу"-говоришь как можно более непринужденно ,потому как неловко сказать о том,как необьяснимо хорошо просто быть рядом.... счастливые семьи точно в этом все очень похожи друг на друга,Лев Николаевич в этом не ошибался:)))
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Ее супруг, в свою очередь, показал фото с сыном из бассейна:
На днях Ксения рассказывала, что ее 10-месячный Платон уже научился нарять и задерживать дыхание под водой. Лицо мальчика Собчак и Виторган пока решили не показывать.
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