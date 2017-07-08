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Шубская спела на свадьбе с Овечкиным "Я у твоих ног"

Шубская спела на свадьбе с Овечкиным «Я у твоих ног»
Фото:
Анастасия Шубская спела на своей свадьбе с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным. Модель, дочь актрисы Веры Глаголевой, расписалась с хоккеистом в августе прошлого года, а сегодня в Барвихе состоялась торжественная церемония.
Шубская выбрала для исполнения песню Натальи Власовой "Я у твоих ног".
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Анастасия Шубская Александр Овечкин Наталья Власова Вера Глаголева
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