"Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе "Иванушки". На мероприятиях, гастролях - скажем, летим в самолете - он всегда выпивал. Все спят на борту, устали, а он - то шампанское, то коньячок. Олегу повезло, его приняли в популярную группу.

А потом начался алкоголь. И его попросили из группы именно по этому поводу. Олег был довольно замкнутый человек, держался особняком. "Зеленый змий" - это его беда. И то, что после "Иванушек" он не получил той популярности, на которую рассчитывал, только усугубило его вредную привычку.

У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался. В этом и кроется причина его ранней смерти", - сказал Дзюник.