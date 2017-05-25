Жена «самого красивого преступника» подала на развод



Thank you @forbes Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Июл 7 2017 в 4:40 PDT В начале июля "самый краивый пресупник в мире" Джереми Микс был замечен с наследницей миллиардного состояния Хлоей Грин на яхте. Пара весело проводиоа время, в результате чего в прессу попали снимки женатого Джереми, котрый целуется с другой девушкой. Его супруга, 38-летняя Мелисса, пришла в ярость, увидев фотографии. Она призналась, что не смогла простить супругу обман и решила подать на развод.



Thank you Philipp plein for an amazing show and Cannes experience !!! Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Май 25 2017 в 9:17 PDT Мелисса не понимает, как муж ее обманывать. Поступок Хлои, которая знала, что Джереми женат, также вызывает у нее возмущение.

-Она знала, что он женат. Я считаю, что это непростительно. Весь мой мир перевернулся после этого. Что я скажу нашим детям? Мое сердце разбито. Мой брак не был идеальным, но я надеялась его спасти, пока не увидела эти фото. Они уничтожили мой мир. Кто-нибудь из них подумал о детях и о том, как это на них повлияет? Они невинные жертвы! И я тоже. Они даже не пытали скрыть свой роман. Меня публично унизили, и это делает боль еще невыносимее? - призналась Мелисса в интервью одному из западных изданий.

