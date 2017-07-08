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Шайа Лабаф арестован за хулиганство
Фото: Global Look Press
Голливудский актер Шайа Лабаф арестован в США. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press, актера задержали в субботу поздно ночью в городе Саванна (штат Джорджия), где он находится на съемках своего нового фильма. Лабафу предъявили обвинения в хулиганском поведении, пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении при аресте. Сообщается, что позже его отпустили под залог в размере 7 тысяч долларов. Представители Лабафа произошедшее пока не прокомментировали.
В январе актера уже арестовывали в Нью-Йорке, когда он организовал уличную акцию против президента США Дональда Трампа.
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