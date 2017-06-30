Бузова попыталась унизить Тарасова

Развод определенно пошел на пользу карьере Ольги Бузовой. Но судя по постам в соцсетях звезда до сих пор не может успокоиться после разрыва. Накануне Ольга сделала язвительный выпад в адрес экс-супруга.

Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользоваться теми, до которых можно опуститься…#notenoughforme#жизньнедлялайков Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 7 2017 в 10:48 PDT



На прошлой неделе Дмитрий Тарасов сделал своеобразное признание в любви Анастасии Костенко . Футболист опубликовал совместное фото с девушкой и написал: «Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за прекрасные шесть месяцев».

Праздничный ужин с моей любимой😊 спасибо за прекрасные шесть месяцев #ужин#отдых#любовь Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июн 30 2017 в 9:23 PDT

Вчера Бузова не выдержала. Ольга опубликовала снимок на котором позирует в вечернем платье на фоне вертолета и шикарного авто. «Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользоваться теми, до которых можно опуститься…», - написала девушка.

