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Бузова попыталась унизить Тарасова
Развод определенно пошел на пользу карьере Ольги Бузовой. Но судя по постам в соцсетях звезда до сих пор не может успокоиться после разрыва. Накануне Ольга сделала язвительный выпад в адрес экс-супруга.
Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользоваться теми, до которых можно опуститься…#notenoughforme#жизньнедлялайков
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
На прошлой неделе Дмитрий Тарасов сделал своеобразное признание в любви Анастасии Костенко. Футболист опубликовал совместное фото с девушкой и написал: «Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за прекрасные шесть месяцев».
Праздничный ужин с моей любимой😊 спасибо за прекрасные шесть месяцев #ужин#отдых#любовь
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)
Вчера Бузова не выдержала. Ольга опубликовала снимок на котором позирует в вечернем платье на фоне вертолета и шикарного авто. «Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользоваться теми, до которых можно опуститься…», - написала девушка.
Подписчики пост оценили неоднозначно: «Ты самая клевая. Только нужно меньше пафоса», «Правильно сказано! Только еще бывает, что "мужчины" пытаются женщину опустить до своего уровня...», «Анджелина Джоли, которая зарабатывает миллионы и известна не только у себя на родине, вместо пафосных фраз и вздернутого носа, помогает детям сиротам и усыновила чужих детей. И это действительно достойно уважения», «Правильно Буз, верно говоришь, Тарасов когда жену бросал, решил, что с тобой проще...», «Оля тебя и жалко и нет... Уже поезд проехал и поздно его вернуть».
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