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Дни.ру

У Яны Чуриковой уменьшилась грудь из-за страшной болезни

У Яны Чуриковой были проблемы с грудью из-за болезни
Фото:
Лицо "Первого канала" Яна Чурикова поразила общественность своими откровениями. Телеведущая заявила, что во времена "Фабрики звезд" она страдала от страшной и даже смертельной болезни – анорексии, из-за которой у нее уменьшилась грудь.
На подобного рода признания Чурикову спровоцировало архивное фото. На снимке запечатлена молодая и очень худая Яна в стильном полосатом брючном костюме. Редкий кадр был сделан, когда она вела популярное музыкальное телешоу "Фабрика звезд" в начале нулевых.
В своем Instagram звезда телевидения вспомнила то время и призналась, что у нее были проблемы с пищеварением. "Эпическое фото откопали наши архивариусы! На второй "Фабрике" я уже выходила из анорексии/булимии, но все равно была еще очень худа", – огорошила многочисленных подписчиков Чурикова.
В этой ситуации кое-что Яну устраивало. Например, стройность. "Конечно, свои плюсы в этом есть – я влезала в 42-й Российский, и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Paul Gaultier, подобранную мне командой стилистов", – сообщила телеведущая.

Эпическое фото откопали наши архивариусы! На второй "Фабрике" я уже выходила из анорексии/булимии , но все равно была ещё очень худа. Конечно , свои плюсы в этом есть - я влезала в 42-й Российский , и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Gean-Paul Gaultier, подобранную мне командой стилистов @2okay . Но были и минусы - я с трудом запоминала тексты , а грудь уменьшилась настолько , что я с ужасом вопрошала своего первого мужа "а если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься"!?) И вы знаете что ? Я ни капли не сожалею о своём сегодняшнем 46-м )))) Размере, не муже , конечно ))). #Repost @fabrika1tv (@get_repost) ・・・ "Фабрика звезд-2" Яна Чурикова @yana_chu ведущая "Фабрики", готовит текст перед эфиром) #ФабрикаЗвезд #ФабрикаЗвезд2 #ЯнаЧурикова- Repost @fabrika1tv (@get_repost)

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)

Однако хуже всего то, что из-за этой хвори у Чуриковой "сдулся" бюст. "Были и минусы – я с трудом запоминала тексты, а грудь уменьшилась настолько, что я с ужасом вопрошала своего первого мужа "а если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься"!?) И вы знаете что? Я ни капли не сожалею о своем сегодняшнем 46-м )))) Размере, не муже , конечно )))", – пошутила Яна.

Я и декольте - это как я и причёски. История длиной во всю мою карьеру на ТВ. Не счесть в ней косяков и фэшн-провалов) На этом фото я как бы спрашиваю - ну сейчас-то все получилось?!?? А если серьёзно , коллеги из Российской Академии Радио, спасибо , что уже который год доверяете вести самый главный праздник всех радийщиков страны - #радиомания #радиомания2017 А огненное золото - авторства фэшн - дизайнера Михаила Кравеца @kravets_mikhail @kravets.couture , Первый раз выбрала наряд этого дизайнера для выхода на сцену - и мне понравилось! Женственно и открывает только то, что нужно! P.S. Вообще-то, у Михаила это было платье , я позволила себе пошалить и превратила его в юбку) #kravets_couture #kravets_mikhail #kravetscouture #kravetsmoscow #russianfashionroots #russianfashionhouse #esentaimall

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)

Архивариусы молниеносно отреагировали на поразительный рассказ Чуриковой. "Вот это откровения, спустя столько лет))) Вы всегда прекрасны)))", – заверили рыжеволосую красавицу коллеги. Действительно, сейчас ее прелести – загляденье.
Шоу-бизнес
Первый канал
Яна Чурикова
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