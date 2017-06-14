У Яны Чуриковой уменьшилась грудь из-за страшной болезни
Эпическое фото откопали наши архивариусы! На второй "Фабрике" я уже выходила из анорексии/булимии , но все равно была ещё очень худа. Конечно , свои плюсы в этом есть - я влезала в 42-й Российский , и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Gean-Paul Gaultier, подобранную мне командой стилистов @2okay . Но были и минусы - я с трудом запоминала тексты , а грудь уменьшилась настолько , что я с ужасом вопрошала своего первого мужа "а если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься"!?) И вы знаете что ? Я ни капли не сожалею о своём сегодняшнем 46-м )))) Размере, не муже , конечно ))). #Repost @fabrika1tv (@get_repost) ・・・ "Фабрика звезд-2" Яна Чурикова @yana_chu ведущая "Фабрики", готовит текст перед эфиром) #ФабрикаЗвезд #ФабрикаЗвезд2 #ЯнаЧурикова- Repost @fabrika1tv (@get_repost)
Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)
Я и декольте - это как я и причёски. История длиной во всю мою карьеру на ТВ. Не счесть в ней косяков и фэшн-провалов) На этом фото я как бы спрашиваю - ну сейчас-то все получилось?!?? А если серьёзно , коллеги из Российской Академии Радио, спасибо , что уже который год доверяете вести самый главный праздник всех радийщиков страны - #радиомания #радиомания2017 А огненное золото - авторства фэшн - дизайнера Михаила Кравеца @kravets_mikhail @kravets.couture , Первый раз выбрала наряд этого дизайнера для выхода на сцену - и мне понравилось! Женственно и открывает только то, что нужно! P.S. Вообще-то, у Михаила это было платье , я позволила себе пошалить и превратила его в юбку) #kravets_couture #kravets_mikhail #kravetscouture #kravetsmoscow #russianfashionroots #russianfashionhouse #esentaimall
Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)