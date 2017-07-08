ВИДЕО: Максим Галкин закатил истерику на борту частного самолета

Максим Галкин с некоторых пор стал активным блогером. В его аккаунте в социальных сетях практически ежедневно появляются ролики, которые впоследствии становятся очень популярны в Сети. На днях в его микроблоге появилось еще одно видео. В нем Галкин вновь высмеял коллег по миру шоу-бизнеса.

На этот раз Максим предстал перед поклонниками в образе Владимира Жириновского . Галкин записал обращение к фанатам в фирменном «стиле» политика. «Звёздам с понтами на частных самолётах посвящается!» — прокомментировал видео Максим. В снятом ролике супруг Аллы Пугачевой довольно жестко прошелся по знаменитостям, совершающих перелеты на частных самолетах.

«Звезды любят выставлять себя на частных самолетах. Говорят: «Я полетела!» К кому вы обращаетесь? Одна половина страны вообще никуда полететь не может, а вторая — в экономе сидит в узких креслах или едет в плацкарте, уткнувшись в вонючие носки соседа. Если ты рэпер с улицы, давай в троллейбусе снимайся. Если ты народный артист — в электричке!» — заявил Максим. Ролик, кстати, быстро набирает популярность и активно обсуждается в Сети.