«Живая барби» Валерия Лукьянова унизила офисных работников
Ну и сон мне сегодня приснился. Я еще как никогда поздно легла, отель был рядом с клубом где громыхала всю ночь музыка. Я о снах даже не мечтала. Еще недруги окрепли, пока я горевала по коту, и оставила их без внимания. Кровушки попили изрядно. Ночка была почти вальпургиева... Ну что же, я снова беру все под контроль и поставлю в стойло. Но может быть и по круче. Не люблю когда меня тревожат столь мелкие сошки. Отобью охоту трепыхаться. Итак тошно, еще мошки всякие летают, так и наровят в глаз залететь, совсем страх потеряли. Вообщем на фоне текущей ситуации я на сны не надеялась даже. Хотя среди ночи я просыпалась от музыки и на меня находили волны какой то ангельской энергии. Прикидываете, мне на полном серьезе казалось, что я слышу не музыку с клуба, а ангельский хор....!!!! И у меня аж какие то прозрения начинались, словно я всякого мусора этого не видела и не слышала, а только то что мне надо было... Всякие возвышенные энергии, божественное начало, и духовное равновесие. Вообщем Магу все на руку, мы умеем реальность прогнуть под себя) Как обычно...))) Ну а что касается сна, снились недруги, но уже другие. Будто мы встретились на общей территории, по какому то делу, но старались не общаться вообще в избежание неприятных ситуаций. Просто игнорили друг друга. Но в последний день мы столкнулись около шкафа, откуда забирали свои вещи и почувствовали друг от друга родственные энергии и встретились глазами. Этого оказалось достаточно для продолжительнго разговора, в котором показалось что знаем мы друг друга давно и даже сильно откровенничали на такие темы, которые обычно с малознакомыми людьми не поднимаются. Потом вообще в сон вклинился Генри Старджес, и я жаловалась на то, что в 2 воплощениях он был моим мужем!!!! Что это невыносимый человек и я его не перевариваю! Кошмар! Никогда не был он моим мужем. Ну и сон. Меня аж передернуло, когда я увидела его самодовольную рожу ... Короче активировалась мошкара... Но прихлопнуть труда не составит, я крылышки то им по обрезаю.... Ведь мотылькам вредно лететь в источнику Света.... И даже опасно... Любое движение подразумевает ответную реакцию. А если ее еще и усилить и как обычно направить против них #sexy
Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@lukyanova.me)