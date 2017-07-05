«Живая барби» Валерия Лукьянова унизила офисных работников

Валерия Лукьянова не зря получила звание "живой барби", так как девушка выглядит как кукла. В своем микроблоге девушка не только выкладывает свои фотографии, но и делится мыслями с поклонниками. Недавно Валерия заявила, что считает работу унизительным действием. Она никогда не станет работать "на дядю", а предпочитает заниматься более интересными вещами.



«Работа — от слова РАБ! Согласны? Меня уже много лет спрашивают, почему я не работаю. Умора… Да кто вам такое сказал? Моя деятельность настолько обширна… Моя деятельность приносит мне доход. Я пишу книги, практикумы, я выступаю… Я даю консультации… Нельзя сказать, что я не работаю, не так ли? НО!!! Я не работаю на каких-то там левых людей, потому что я не раб!!! Еще когда я училась в школе, я поняла 1 простую вещь - то, что я никогда не буду работать на кого-то, это унизительно! Да и не смогла бы я считаться с мнением кого-то там… Еще чего! Я свободна … Мой Дух никогда никто не сможет укротить!» - заявила модель.