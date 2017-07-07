Евгений Осин поругался с Натальей Штурм

В жизни Евгения осина сложилась весьма странная ситуация. Некоторое время назад он сообщил о том, что у него отнялись ноги. По словам певца, он ужасно себя чувствует и не может самостоятельно передвигаться, а в его кошельке нет ни копейки, поэтому он даже не в состоянии отправиться в больницу. Также Осин заявил, что недавно еще и сломал плечо. В скором времени его близкая подруга Наталья Штурм заявила, что музыканта надо лечить насильно и отправить в реабилитационный центр.

Штурм заявила, что Осин страдает от алкоголизма, поэтому необходимо не перечислять ему деньги, а отправить на лечение. Наталья даже сама вызвала врачей, но Евгений отказался от помощи медиков.

«Приходится оправдываться за желание помочь давнему другу, Евгению Осину, который не только отказался от реальной помощи, но еще и сейчас в телефонном разговоре упрекнул, что это были не врачи, а подстава. Чтобы я больше его не трогала, что он не пьет и никогда не пил. И ничего ему лечить не надо. Ок! Я точно знаю, что в деньгах он не нуждается. Он нуждается только во врачебной помощи. Но каждый сам кузнец своей жизни», - заявила в своем микроблоге Наталья.

Примечательно, что сам Осин, как оказалось, вполне может самостоятельно передвигаться. В микроблогах Анны Калашниковой Кати Лель появились снимки с шоу "Прямой эфир", которое было посвящено музыканту. На фотографии отчетливо видно, что Евгений довольно твердо стоит на ногах. Поклонники сразу же заподозрили певца в обмане, ведь ранее он заявлял, что не может ходить и просил материальной помощи у россиян.

По поводу состояния Осина высказался и его коллега Юрий Лоза . Он считает, что Евгению уже давно была нужна медицинская помощь.

-Ему давно нужно было обратиться к врачам. Ему в первую очередь нужна настоящая медицинская помощь, чтобы он сознательно ее принял. Я знаю Женю очень давно. Он широко жил, ни в чем себе не отказывал: красиво отдыхал, красиво гулял. Но за все на свете надо платить. Не бывает такого, что если вы грузите организм очень долго, то он каким-то образом не ответит. Сидит человек, стучит себе по пальцу молотком и кричит, как ему плохо. Ну перестань стучать, смажь йодом и жди, пока заживет. Что могут сделать с ним в этой ситуации люди? Женя, возьмись за ум! Это самое первое. А потом будет разговаривать, - заявил Лоза для КП.