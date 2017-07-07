Юрий Лоза считает, что Евгению Осину невозможно помочь

Тяжелую ситуацию у популярного в 90-е исполнителя дворовых песен который день обсуждают сотни тысяч людей. Для большинства стало открытием то, что Женя Осин не годами, десятилетиями не может отказаться от бутылки. 53-летний певец заявляет, что у него отнялись ноги и просит дать ему денег на лечение. Алкоголизм он не признает, и жалуется только на последствия. По словам его подруги певицы Натальи Штурм, 30-летний запой привел к циррозу печени и к множеству других болезней. Журналисты « Комсомольской Правды » поговорили с Юрием лозой и узнали его мнение по этому вопросу.

- Ему давно нужно было обратиться к врачам, - говорит Лоза. - Ему просто самому нужно начать лечиться. Это же так просто! Организм имеет способность восстанавливаться.

- Я знаю Женю очень давно. Он широко жил, ни в чем себе не отказывал: красиво отдыхал, красиво гулял. Но за все на свете надо платить. Не бывает такого, что если вы грузите организм очень долго, то он каким-то образом не ответит. Что могут сделать с ним в этой ситуации люди? Женя, возьмись за ум! Надо, чтобы ему всем миром сказали: «Женя, ты нам нужен, давай, лечись!». Но он же думает только о себе, он же никогда не думал о других. Когда человек сам себя вводит в такое состояние, давайте отдавать себе отчет — он всегда думает только о себе, а не о тех ближних, не о зрителях.

- Я понимаю: помогать человеку, который борется, бьется за свою жизнь. Я вижу, как люди, больные с онкологией, цепляются за жизнь всеми правдами и неправдами. Я смотрю на инвалидов: люди без ног играют в баскетбол, волейбол! Они пытаются жить большой красивой жизнью! Осин при ногах, при руках, при наличии всего, что нужно для жизни, жить не собирается и сам себя гробит! И что мы должны сделать? Давайте все ему поможем, потому что он знаменитый? Но знаменитость - не индульгенция. Это не право гробить свою собственную жизнь. Пусть перестанет гробить и будем помогать. Это же логично. Люди, подумайте, откройте глаза! Есть столько людей, которым действительно надо помочь, которые хотят, но не могут, потому что у них нет средств. Здесь человек не хочет, а вы хотите ему помогать.