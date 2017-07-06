Катя Гордон высказалась по поводу свадьбы бывшего мужа Сергея Жорина



Избранницей экс-супруга Кати Гордон стала чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина. Сергей и Наталья познакомились год назад, между ними практически сразу вспыхнул роман. Добавим, что для Жорина этот брак стал пятым, а для Рогозиной - вторым. По поводу бракосочетания экс-супруга высказалась и одна из бывших жен адвоката Катя Гордон. Журналистка и правозащитница в свойственной ей манере ответила на просьбу прокомментировать ситуацию. Гордон в стихах рассказала обо всех "прелестях" жизни с Жориным.

"Бил меня когда-то муж



Адвокат был средненький,



Жили трудно, но не скучно



И совсем не бедненько", - говорится в первом четверостишии.



Многочисленные поклонники чувство юмора Кати оценили. "В яблочко! Слово, лучшее оружие!", "Самое интересное то, что на этого чудика адвоката грубияна западают достойные женщины, как вы, Катя, как Рагозина", "Катя, очень смело!", "Она точно сдачу дать ему сможет. Жаль Рогозину почему-то, но каждый на своих ошибках учится", - обсуждали событие пользователи соцсети.



В связи с тем, что худший из моих мужей наконец пристроен и за хорошей бабой!!!! А мне трезвонит и спрашивают комментарии... отвечал один раз, экспромтом, устами Гади Кортон #гадякортон #жорин #рогозина Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Июл 6 2017 в 4:14 PDT

Напомним, в июле 2011 года Катя Гордон вышла замуж за Сергея Жорина. Через три месяца после свадьбы знаменитость попала в больницу с сотрясением мозга. По словам Кати, любимый мужчина позволил себе поднять на нее руку. Еще через полгода у пары родился сын Даниил, а затем в апреле 2014 года они поженились вновь. Сегодня у Гордон совсем другая жизнь, в апреле этого года она родила второго сына Серафима, а в ближайшем будущем планирует сыграть свадьбу с новым избранником.