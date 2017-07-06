Главные события у вас в почте
Лоза предложил Осину "заменить мозги"
Юрий Лоза прокомментировал состояние здоровья музыканта Евгения Осина. Певец заявил, что артист «платит свою цену» за «красивую жизнь». Слова Лозы передаёт «Комсомольская правда».
«Он (Евгений Осин – прим. Рамблер) широко жил, ни в чем себе не отказывал: красиво отдыхал, красиво гулял. Но за все на свете надо платить. Не бывает такого, что если вы грузите организм очень долго, то он каким-то образом не ответит», - заявил Лоза.
Лоза добавил, что не считает нужным помогать Осину, так как он «просто лежит» и не прикладывает необходимых усилий, чтобы справиться с алкоголизмом. Причиной отсутствия воли к жизни у музыканта артист назвал эгоизм. Лоза предложил поклонникам творчества Осина «сдать деньги на замену мозгов» музыканта. 3 июля 53-летний Евгений Осин заявил, что у него отнялись ноги и попросил помочь ему деньгами. Друзья и знакомые музыканта заявляют, что у него серьёзные проблемы с алкоголем, однако сам Осин это отрицает. Музыкант прославился благодаря песням «Плачет девушка в автомате», «Не надо, не плачь», «Моя попутчица», «А когда на море качка», «Студентка-практикантка».
Оставить комментарий