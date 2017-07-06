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Рамблер

Лоза предложил Осину "заменить мозги"

Лоза предложил Осину «заменить мозги»
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Юрий Лоза прокомментировал состояние здоровья музыканта Евгения Осина. Певец заявил, что артист «платит свою цену» за «красивую жизнь». Слова Лозы передаёт «Комсомольская правда».
«Он (Евгений Осин – прим. Рамблер) широко жил, ни в чем себе не отказывал: красиво отдыхал, красиво гулял. Но за все на свете надо платить. Не бывает такого, что если вы грузите организм очень долго, то он каким-то образом не ответит», - заявил Лоза.
Лоза добавил, что не считает нужным помогать Осину, так как он «просто лежит» и не прикладывает необходимых усилий, чтобы справиться с алкоголизмом. Причиной отсутствия воли к жизни у музыканта артист назвал эгоизм. Лоза предложил поклонникам творчества Осина «сдать деньги на замену мозгов» музыканта. 3 июля 53-летний Евгений Осин заявил, что у него отнялись ноги и попросил помочь ему деньгами. Друзья и знакомые музыканта заявляют, что у него серьёзные проблемы с алкоголем, однако сам Осин это отрицает. Музыкант прославился благодаря песням «Плачет девушка в автомате», «Не надо, не плачь», «Моя попутчица», «А когда на море качка», «Студентка-практикантка».
Шоу-бизнес
Комсомольская правда
Евгений Осин Юрий Лоза
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