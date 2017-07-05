Липницкая показала фигуру после скандала с «ожирением»

Юлия Липницкая вернулась в виртуальное пространство. И одна из первых фотографий фигуристки произвела фурор среди ее фанатов.

Юлия Липницкая порадовала многочисленных поклонников со всего света. Фигуристка, которая травмировалась и уже несколько месяцев не выходит на лед, заявила о себе, опубликовав несколько фотографий на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На одном из снимков, сделанных в лифте, 19-летняя Липницкая продемонстрировала фигуру. Поклонники немедленно возбудились и осыпали фигуристку комплиментами. "красивая", "Как королева", "Юля ,как мы рады ,что ты выложила фотографию,нам так тебя не хватало 😻😍😻😻😻❤️👑", "У нее идеальная фигура 😍😍😘😘", "Очароваааааашка!)))", "Шик бомба", "Юлька,стала ещё красивее и женственной😍", "Какая же ты красавица,Юлечка😍😍,просто сногсшибательная😍,тебе очень идет прическа😍❣,безумно рада,что ты вернулась😻💖" – высказали свое мнение восторженные почитатели таланта.

Однако нашлись и те, кто заявил, что Юлия поправилась без тренировок. "Потолстела", "Липницкая разжирела", "разжирела она", "Не узнать", – написали расстроенные поклонники. Фанаты из первой группы немедленно накинулись на критиканов. Те вступили с ними в полемику. Под шумок Юлия опубликовала еще несколько кадров, однако уже без собственной персоны.

🐼 Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Июл 5 2017 в 9:26 PDT

Ранее в СМИ уже обсуждался лишний вес Липницкой. Поводом для обсуждений стали видео и фото сильно изменившейся фигуристки. В ходе обсуждений поднялась шумиха: Юлю обвиняли чуть ли не в ожирении, а некоторые и вовсе выдвинули предположение, что юная спортсменка ждет ребенка.

История закончилась скандалом, когда Липницкая довольно резко прокомментировала слухи о своем интересном положении. "Своей жизнью заняться не хотите? И вообще, всех касается. Нет у меня никаких беременностей, достали уже". По словам Юлии, она "нахуделась".