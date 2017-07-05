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Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала
Фото: Instagram
Хоккеистки женской сборной США приняли участие в фотосессии для журнала ESPN Body.
В съемках обнаженными приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.
We believe in the message #strongisbeautiful. Wouldn't want to be standing side by side with anyone else. #BeBold #proud #honored #powerful @espn #espnbodyissue
Публикация от Meghan Duggan (@mduggan10)
#BodyIssue2017 with the greatest group of people, teammates, and friends! @arigs33 @mduggan10 @moniquelam7 @kaybells22 @bdecker1814 #strongisbeautiful @espnmag @espn @espnw
Публикация от Jocelyne Lamoureux-Davidson (@jocelyneusa17)
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