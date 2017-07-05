Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала

Фото: Хоккеистки сборной США обнажились для журнала
Фото:
Хоккеистки женской сборной США приняли участие в фотосессии для журнала ESPN Body.
В съемках обнаженными приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.
Еще 1 источник
Главное США Спорт Шоу-бизнес
Меган Дагган
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости