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Адвокат Сергей Жорин женился на чемпионке мира по боксу Наталье Рагозиной

Адвокат Жорин женился на «Кувалде»
Фото:
Накануне известный адвокат Сергей Жорин женился. Его избранницей стала чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина по прозвищу «Кувалда». Об этом сообщил сам Жорин, опубликовав в блоге серию свадебных снимков.

Сколько верёвочке не виться... 👨🏻‍🎓👰🏼 #некогдаобьяснять #безвариантов

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin)

«Сколько веревочке не виться...», - подписал фото адвокат.
Церемония, на которую были приглашены только близкие друзья пары, состоялась в престижном комплексе Barviha Luxury Village.
Сергей известен не только благодаря своей профессиональной деятельности, но и громкому разводу с Екатериной Гордон. Причиной расставания звездной четы, по словам певицы, стало то, что Жорин жестоко избивал ее. Вероятно, с новой женой адвокату вряд ли представится возможность распустить руки, ведь она не просто чемпионка мира по боксу, а самая титулованная спортсменка в мире женского бокса, одержавшая 22 победы в 22 боях.
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Екатерина Гордон Наталья Рагозина Сергей Жорин
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