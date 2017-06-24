Адвокат Сергей Жорин женился на чемпионке мира по боксу Наталье Рагозиной



Сколько верёвочке не виться... 👨🏻‍🎓👰🏼 #некогдаобьяснять #безвариантов Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 5 2017 в 3:44 PDT Накануне известный адвокат Сергей Жорин женился. Его избранницей стала чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина по прозвищу «Кувалда». Об этом сообщил сам Жорин, опубликовав в блоге серию свадебных снимков.

«Сколько веревочке не виться...», - подписал фото адвокат.



Церемония, на которую были приглашены только близкие друзья пары, состоялась в престижном комплексе Barviha Luxury Village.



Для тех, кто потерял Наталью Юрьевну. Она жива, здорова и счастлива 👨🏻‍🎓🥊 #некогдаобъяснять #когдатвоядевушкабоксер Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июн 24 2017 в 5:51 PDT