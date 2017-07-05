Елизавета Боярская рассказала, что в школьные годы страдала от неразделенной любви

Сегодня Елизавета Боярская одна из самых востребованных актрис современного кинематографа и супруга не менее талантливого актера Максима Матвеева . По словам представительницы известной фамилии, в юности она часто страдала от неразделенной любви. Мальчики-одноклассники воспринимали Лизу только как подругу: советовались, брали в свою компанию, но о романтических чувствах речи не было.

«Я прошла через серьезный подростковый комплекс, потому что меня как девушку никто не воспринимал. Со мной дружили, ко мне обращались за советом, брали в компанию… Но при этом, хоть я сама влюблялась не раз, взаимной любви в школе у меня не было. Может быть, потому что в этом возрасте я была гадким утенком, носила брекеты», - рассказала актриса. Подростковые комплексы отошли на второй план, когда Боярской исполнилось 13 лет. Тогда будущая кинозвезда попала в модельную школу и окончательно определилась с предназначением.

"Раньше даже представить себе такого не могла. От стеснения. Три месяца обучения очень сильно подтолкнули к первому шагу», — призналась Боярская в интервью порталу WomanHit.