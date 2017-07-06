Сгоревшая заживо: как погибла Елена Майорова

20 лет назад к служебному входу театра Моссовета подбежала женщина с криками «Помогите мне!». Она горела. Ей действительно попытались помочь – однако к моменту прибытия «скорой» 80% тела несчастной было обуглено. Через несколько часов женщина скончалась в Московском городском НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Это была выдающаяся актриса Елена Майорова



С Сахалина в Москву



Родилась Елена 30 мая 1958 года в городе Южно-Сахалинске в семье рабочих. В школе училась на «пятерки» и вела весьма активную внеклассную жизнь, занималась в театральной студии местного Дворца пионеров. Окончив школу, рванула в Москву – но, как это нередко бывает, не поступила – а мечтала Елена, ни много ни мало, о Школе-студии МХАТ. Возвращаться домой девушка не захотела; она пошла в строительное ПТУ. Уже через год, блестяще овладев профессией изолировщицы, Майорова вновь принялась штурмовать театральные вузы. МХАТ отверг ее во второй раз – девушку даже не дослушали. Зато в ГИТИСе на ее необычные, очень жизненные, неактерские интонации обратил внимание сам Табаков. Так Елена стала студенткой ГИТИСа.



От буфетчиц до чеховских героинь

РОЛЬ ЗОИ В ФИЛЬМЕ «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (РЕЖ. – ИЛЬЯ ФРЭЗ



Окончив ГИТИС, Майорова стала работать в «Современнике», а в 1983 году перешла во МХАТ. Она была очень востребована как актриса, играла главные роли в произведениях знаменитых драматургов. Особенно ей удавались роли героинь Чехова – со всеми «фирменными» чеховскими нюансами, тонкостями, подводными камнями. А вот кинематограф ее явно недооценивал – в основном Майоровой доставались эпизодические роли «женщин из народа», проводниц и буфетчиц. Ее дебютом стала роль Зои в фильме «Вам и не снилось» – Майорова сыграла разбитную соседку главной героини Кати, курящую на лестнице в домашнем халате. Зрителям Майорова запомнилась как исполнительница небольшой, но яркой роли милиционерши Люси в картине «Забытая мелодия для флейты». Удостоилась приза за лучшую женскую роль, сыграв официантку в фильме «Скорый поезд».



Очень трудно ей далась роль роковой злодейки Глафиры в сериале «На ножах». Елена настолько вжилась в образ, что начала замечать изменения в собственной личности – невесть откуда взявшиеся властность, агрессивность. Позже она признавалась, что пыталась справиться со своим состоянием при помощи спиртного – но потом в алкоголе надобность отпала.



Однако зеленый змий так просто своих жертв не отпускает.



Любовь, зачем ты мучаешь меня?



Первый брак Майоровой с ее сокурсником

Первый брак Майоровой с ее сокурсником Владимиром Чаплыгиным длился недолго, зато второй оказался прочным. Когда грянули девяностые и людям искусства, даже самым востребованным, начали платить копейки, Елена работала за двоих и содержала и себя, и своего мужа – художника Сергея Шерстюка . Поддерживала она его и морально – хлопотала за него, когда у него пытались отобрать мастерскую, принимала близко к сердцу все его проблемы. После перенесенного в детстве туберкулеза Елена была бесплодна – но на слова сочувствия отвечала: «Зачем мне еще дети? У меня есть большой ребенок – муж!».



Однако даже самой сильной женщине необходимо иногда побыть слабой. Возможно, именно такой – хрупкой, с благодарностью принимающей мужскую заботу – Елена чувствовала себя с актером Олегом Васильковым – ее партнером по фильму «Странное время». Он умел быть той каменной стеной, о которой мечтают многие женщины; он вытаскивал любимую из пучин депрессии, водил на каток. И пытался справиться с ее пристрастием к алкоголю.

Однако эта связь на стороне оказалась для Елены роковой. Потому что она все-таки любила мужа, не видела своей жизни без него – и буквально разрывалась на части.



И снова «на помощь» пришло спиртное. По словам коллег, Елена довела себя до такого состояния, когда всего одна рюмка крепкого алкоголя превращала ее в совсем другого человека.



Самоубийство или роковая случайность?



Когда Елена сгорела заживо, многие из ее коллег и знакомых были уверены, что это было самоубийство из-за любви: мол, актриса пришла в такое отчаяние, что облила себя керосином и чиркнула спичкой. Противники этой версии говорят о том, что убежденные самоубийцы не просят других о помощи – а горящая Елена как раз кричала «Помогите!». Вполне вероятно, что все было иначе: страдающая от тяжелой ангины Елена пыталась лечиться по старинке – полоскала горло керосином; нечаянно облилась. Затем вышла на лестницу покурить – и от горящей спички ее платье тут же вспыхнуло.



Есть и третья версия. Если принять во внимание, что попытка самоубийства – это вопль о помощи, то, возможно, Елена все-таки пыталась себя поджечь – чтобы ей помогли, чтобы ее пожалели. Именно с такой мотивацией многие самоубийцы режут себе вены и выходят из окон – часто сами того не сознавая. Известно, что до этого Майорова уже предпринимала неудачные попытки покончить с собой.



Как было на самом деле – неизвестно. Ясно одно: прекрасная актриса и сильная женщина сгорела как факел – и в прямом, и в переносном смысле этих слов.