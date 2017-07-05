Робби Уильямс знает по-русски два слова

Певец из Великобритании Робби Уильямс рассказал в интервью на сайте kp.ru, что знает по-русски только два слова: "нет" и "спасибо".

"Какие слова я знаю по-русски? "Нет!". Вот и все, пожалуй. "Спасибо" и "нет". Я даже английский до сих пор учу и не могу похвастаться успехами. Так что увы. В языках я не силен. Но говорю на языке любви… Меня только что стошнило от моих же слов", - поделился он.

Ранее он также заявлял, что готов выступать на "Евровидении" за Россию, однако, по его мнению, политическая обстановка в мире является единственным препятствием к осуществлению этого намерения.