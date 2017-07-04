Юрий Антонов подает в суд на НТВ

Музыкант Юрий Антонов подаёт в суд на НТВ и представителей шоу-бизнеса за историю о «концерте в лесу». Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

«Эта история является байкой и вымыслом. Она имеет свои корни. На НТВ некоторое время назад была передача. Лера Тувина, директор Сергея Зверева, Даны Борисовой и других, озвучила это в эфире, якобы это ей кто-то рассказывал. Юрий Михайлович увидел это и поручил мне подготовить материалы для судебного разбирательства, чем я и занимаюсь в настоящее время. Кроме Леры, ответчиками будет НТВ, Виктор Салтыков и те, кто рассказывали на программе какие-то сказки», - заявил Жорин.

Согласно истории, однажды Антонов должен был провести концерт в другом городе. Музыкант спросил у водителя, как долго туда ехать. Водитель ответил, что поездка будет длиться шесть часов. Музыкант засёк время и ровно через шесть часов попросил остановить автомобиль, вышел из него, взял гитару и исполнил полную концертную программу. После этого Антонов позвонил организаторам, заявил им, что концерт состоялся, и вернулся в Москву.

Юрий Антонов – советский и российский композитор, музыкант, народный артист России. Получил широкую известность благодаря песням «От печали до радости», «Крыша дома твоего», «Белый теплоход», «Поверь в мечту».