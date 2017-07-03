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"Русская Кардашьян" сменила прическу

«Русская Кардашьян» сменила имидж
Фото:
Пользователи Instagram обратили внимание на ягодицы калининградской модели Анастасии Квитко. Девушка хотела показать подписчикам свою новую причёску. Модель опубликовала снимок в своём аккаунте в Instagram.

Thank you for my new hair color @sussban 😍

Публикация от Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko)

«Спасибо за мой новый цвет волос», - написала Квитко.
На фотографии девушка стоит в полуобороте и смотрит в камеру через плечо. Модель придерживает левой рукой тёмные очки.
За необычную форму ягодиц девушку часто называют «русской Ким Кардашьян». Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,3 миллиона человек. На момент написания новости снимок собрал более 84 тысяч лайков.
Шоу-бизнес
Анастасия Квитко Ким Кардашьян
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