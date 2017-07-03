"Русская Кардашьян" сменила прическу

Пользователи Instagram обратили внимание на ягодицы калининградской модели Анастасии Квитко . Девушка хотела показать подписчикам свою новую причёску. Модель опубликовала снимок в своём аккаунте в Instagram.

Thank you for my new hair color @sussban 😍 Публикация от Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) Июл 3 2017 в 10:34 PDT

«Спасибо за мой новый цвет волос», - написала Квитко.

На фотографии девушка стоит в полуобороте и смотрит в камеру через плечо. Модель придерживает левой рукой тёмные очки.