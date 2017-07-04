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В Африку гулять: Дима Билан объяснил, зачем улетел на другой континент

Билан объяснил, зачем покинул Россию
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Дима Билан, рассказав подписчикам своего микроблога о том, что едет в Африку, не мог и предположить, чем обернется его невинная новость о скором отдыхе. Самые популярные запросы в поисковиках Интернета так ошеломили певца, что он вынужден был сделать официальное и при этом весьма эмоциональное заявление.
«Знаете что, прекрасные друзья! — возмущается артист. — Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку… Достали! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блогеров, которые создали в Интернете программу или делают ссылки на то, что я умер! Развели полную ерунду! Но я склонен рассуждать так: я интересен, очевидно, и очень интересен, что не может ни радовать. Но глупость человеческая меня донимает! Надо же придумать такое — Дима Билан летит в Африку лечится! Наверное, к доктору Айболиту, не иначе! Зебру я лечу гладить, зебру и жирафа! Вы что, «Мадагаскар» не смотрели? Зачем? Впечатления свежие нужны. Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел! Необходима мне была эта поездка!»
Поклонники певца призвали своего кумира не обращать на сплетни внимания и получить от поездки максимум свежих впечатлений и удовольствия.

Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!!🤷🏻‍♂️ Зае.. ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень 🤣!!! Но я склонен рассуждать так - интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое -летит в Африку лечится?!?! Наверное, к доктору "айболиту" 🤦🏻‍♂️ - да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа - что, "Мадагаскар" не смотрели !??!!!?😂 Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел - впечатляться человеку нууууу необходимо!) #билан #димабилан #bilan #dimabilan

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

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Дима Билан
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