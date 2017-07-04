В Африку гулять: Дима Билан объяснил, зачем улетел на другой континент
Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!!🤷🏻♂️ Зае.. ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень 🤣!!! Но я склонен рассуждать так - интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое -летит в Африку лечится?!?! Наверное, к доктору "айболиту" 🤦🏻♂️ - да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа - что, "Мадагаскар" не смотрели !??!!!?😂 Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел - впечатляться человеку нууууу необходимо!) #билан #димабилан #bilan #dimabilan
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