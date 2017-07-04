В Африку гулять: Дима Билан объяснил, зачем улетел на другой континент



Дима Билан , рассказав подписчикам своего микроблога о том, что едет в Африку, не мог и предположить, чем обернется его невинная новость о скором отдыхе. Самые популярные запросы в поисковиках Интернета так ошеломили певца, что он вынужден был сделать официальное и при этом весьма эмоциональное заявление.

«Знаете что, прекрасные друзья! — возмущается артист. — Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку… Достали! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блогеров, которые создали в Интернете программу или делают ссылки на то, что я умер! Развели полную ерунду! Но я склонен рассуждать так: я интересен, очевидно, и очень интересен, что не может ни радовать. Но глупость человеческая меня донимает! Надо же придумать такое — Дима Билан летит в Африку лечится! Наверное, к доктору Айболиту, не иначе! Зебру я лечу гладить, зебру и жирафа! Вы что, «Мадагаскар» не смотрели? Зачем? Впечатления свежие нужны. Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел! Необходима мне была эта поездка!»



Поклонники певца призвали своего кумира не обращать на сплетни внимания и получить от поездки максимум свежих впечатлений и удовольствия.