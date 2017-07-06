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Фото с детьми Роналду за сутки собрало в соцсетях почти 7 миллионов лайков

Фото с детьми Роналду собрало в соцсетях 7 миллионов лайков
Фото:
32-лентий португальский футболист Криштиану Роналду наслаждается семейным отдыхом. В этом можно убедиться, зайдя на его страницу в Instsgram и Facebook.
В прошлом месяце у легенды современного футбола появилось еще двое детей – сын Матео и дочь Ева. По словам близких друзей Роналду, с момента рождения младших детей он не может с ними расстаться ни на минуту.
День назад в социальных сетях счастливый отец опубликовал семейное фото со всеми своими детьми. На нем Роналду и его старший сын Криштиану-младший держат на руках новорожденных Матео и Еву. В Instsgram это фото за сутки собрало почти 5 миллионов лайков, еще почти 2 миллиона лайков оставили под фотографией пользователи сети Facebook.
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Криштиану Роналду
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