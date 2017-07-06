Фото с детьми Роналду за сутки собрало в соцсетях почти 7 миллионов лайков

32-лентий португальский футболист Криштиану Роналду наслаждается семейным отдыхом. В этом можно убедиться, зайдя на его страницу в Instsgram и Facebook.

В прошлом месяце у легенды современного футбола появилось еще двое детей – сын Матео и дочь Ева. По словам близких друзей Роналду, с момента рождения младших детей он не может с ними расстаться ни на минуту.

День назад в социальных сетях счастливый отец опубликовал семейное фото со всеми своими детьми. На нем Роналду и его старший сын Криштиану-младший держат на руках новорожденных Матео и Еву. В Instsgram это фото за сутки собрало почти 5 миллионов лайков, еще почти 2 миллиона лайков оставили под фотографией пользователи сети Facebook.