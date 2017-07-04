Подруга о похоронах Евгения Осина

Певица Наталья Штурм высказалась о несчастье, которое постигло певца Евгения Осина . Артистка уверена, что ему нужна срочная помощь, однако не та, о которой он говорит, – в борьбе с алкоголизмом, иначе, артистка уверена, вскоре его придется хоронить.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Штурм опубликовала старую фотографию, на которой позирует с некогда популярным певцом Евгением Осиным. Артистка бросила клич о помощи.

"Мой друг Женя Осин очень болен. Ему срочно (!) нужна помощь. Но не та, о которой он просит – Женьку нужно лечить от многолетнего алкоголизма", – заявила Наталья Штурм. Певица объяснила, что решилась раскрыть на всю страну проблему Евгения Осина, потому что боится его потерять навсегда из-за пристрастия к алкоголю. "Пусть обижается за эти слова, но лучше я напишу, чем хоронить его", – написала Штурм.

Наталья уточнила, что сам Евгений не считает свою алкогольную зависимость бедой. "Проблема в том, что он не признает своего недуга. И если ему щас дать денег на лечение ног – он их пропьет. Лечить его нужно насильно – другого пути нет. Все средства испробованы. Очень жаль, он прекрасный музыкант", – заключила исполнительница хита "Школьный роман".

Ранее Евгений Осин сделал заявление. "Две недели назад у меня отказали нижние конечности. Причиной тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, дочь и бывшая жена совсем меня забыли, а я с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Требуется несколько операций", – пожаловался певец.

У артиста нет денег на лечение. А меж тем врачи говорят, что нужно не менее 60 тысяч рублей. Потом еще потребуются костыли и инвалидное кресло. осин говорит, что его обманули телевизионщики, которые якобы забрали у него последние сбережения, пообещав снять о нем сюжет, а потом отправить на лечение за границу.

"Я пустил их в квартиру. Несколько недель кормил, тратил свое время, а они меня обманули", – заявил Евгений Осин.