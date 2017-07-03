Джигурда без вести пропал после получения наследства

Сервисом по обмену сообщениями WhatsApp Джигурда в последний раз пользовался днем в минувшую субботу. Его мобильный телефон с тех пор отключен. Два дня артист не делает публикации в социальных сетях, что для него тоже нетипично.

Последняя его запись гласит: "Законное завещание, признанное судом РФ, дает нам право получить наследство Люси Браташ – после вступления решения суда в силу! То есть через месяц... В течение этого времени у Романовой (сестры Браташ. – Прим. ред) есть право подать апелляцию в Мосгорсуд . Грязную клеветницу Романову ожидает уголовная статья и в России, и во Франции, где она тоже совершила преступление, нарушив законы Пятой Французской Республики!"

Кроме того, артист пригрозил Сергею Жорину "лишением адвокатской лицензии за обман и введение в заблуждение олимпийской чемпионки Марины Анисиной, за клевету". Досталось на орехи и автору программы "Человек и закон" Алексею Пиманову

Но поклонники озадачены: распространяющий угрозы врагам Джигурда исчез. Жив ли, здоров ли – загадка. Он просто пропал без вести! Сам он не раз говорил, что боится за свою жизнь. А когда речь идет о миллионах долларов, страх еще сильнее.

Меж тем на 6 июля намечено судебное заседание в Париже. Марина Анисина при помощи Фемиды хочет наказать сестру Людмилы Браташ – Светлану

"Судьба Романовой и ее подельников предрешена! Они меня сильно рассердили! Деньги нашей кумы пойдут на открытие духовного центра в Греции (так завещала Людмила Браташ) – центра Ангела Люси. Зимой и летом в нем будет проводиться международный фестиваль дружбы! Наша кума оставила нам с Никитой Борисовичем все свое состояние. Потому что знала: мы, не просившие и не взявшие у нее при жизни ни копейки, выполним ее волю, не растратив деньги впустую, как бы это сделала Светлана Романова", – уверена Анисина.