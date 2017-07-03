Дима Билан покинул Россию

Известный артист, любимый многими девушками, Дима Билан посвятит время долгожданному отпуску. Как говорит исполнитель, он решил улететь в далекую Африку. Билан дает клятвенное обещание делиться со своими фанатами фотографиями с отпуска. К слову, ему можно верить. Он очень активно ведёт свой аккаунт в социальной сети "Инстаграм".

Билан обещает, что его поклонники смогут изучать страну вместе с ним, он будет делиться геолокациями, что поможет фанатам знать, где сейчас находится их любимый певец.

Фотография, которая сопровождала запись в "Инстаграм" была очень атмосферной. Дима сидел у окна и смотрел на то как за ним идет дождь.

Наверняка, Билан в это время уже просто мечтал о том, чтобы его отпуск начался как можно быстрее, и чтобы он мог насладиться климатом и красотами Африки. Похоже, что этот континент стал очень популярен среди всех звезд. Они массово начали ехать в экзотические страны с большим историческим наследием. Билан тоже не стал исключением и вместо изучения Европы они направляются в страны Азии и Африки.

✈️ #билан #димабилан #bilan #dimabilan Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Июл 3 2017 в 8:15 PDT

Пока не известно, с кем певец собирается в отпуск, возможно это его девушка, или кто-то из членов семьи. Хотя многие поговаривают, что Дмитрий хочет отвлечься и развеяться и на этот раз он предпочитает путешествовать в одиночку.