СМИ: семья Брэда Питта и Анджелины Джоли опять воссоединилась

Ни дня без Питта Джоли ! - как вы помните. В свете чего следующее: "оскаровский" кинематографист Брэд Питт посетил музыкальный фестиваль Гластонбери. Причем - в обществе новой пассии, в которые на этот раз записали 35-летнюю актрису Сиену Миллер.

Хорошенько отдохнув, актер отбыл домой, предварительно залетев на вертолете полюбоваться новорожденными близнецами своего закадычного друга Джорджа Клуни

Но на этом, оказывается, список культурных мероприятий не исчерпался. Как заверяет Cosmo , там же, в Англии, Брэд успел встретиться и с бывшей супругой - впервые с глазу на глаз с момента, как пара подала на развод.

По сообщению "инсайдера", Энджи с детьми в тот момент тоже находилась на острове и вдруг не отказала бывшему мужу, когда он, про то прознав, попросил об аудиенции и возможности пообщаться с детьми.

"Встреча положительно сказалась на актере: теперь у него словно открылось второе дыхание и вернулась тяга к жизни", - передает слова некоего очевидца ресурс. С подзаголовком "лед тронулся". Хотя тронулся он гораздо раньше.