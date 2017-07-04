Певица Азиза о своем недуге: «Ушел сон, пропал аппетит»

За последние три месяца певица Азиза похудела на 10 килограммов. Сейчас артистка совсем не выходит в свет и не не появляется на различных телепрограммах. Она признается, что прикладывает много сил, чтобы вернуться к прежней жизни. Из-за постоянного стресса у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.



-Я не хотела никого расстраивать и делиться своим настроением и проблемами. Здоровье после очередного жизненного стресса дало серьезный сбой. Чаша переполнилась и треснула. Боль, страдания и отчаяние, которые накопились за всю мою нелегкую судьбу, потоком хлынули. Хотя в моей жизни было, конечно, и много хорошего, - призналась Азиза.



Певица очень переживает из-за своих отношений. Пять лет назад она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Александра, но свадьба так и не состоялась. Также певица до сих пор не может смириться со смертью матери.



-Тяжело быть сильным человеком. Требуются недюжинные усилия, чтобы устоять на ногах от испытаний, которые посылает тебе Бог. Я старалась держаться до последнего. Но... силы оставили меня. Ушел сон. Пропал аппетит. Я за три месяца похудела на десять килограммов. У меня сильнейшая хроническая усталость. Очень тяжело. Не знаю, чем все это закончится. Не знаю, лечится ли это, - поделилась Азиза, сообщает Собеседник.

