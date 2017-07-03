Украинцы возмутились речью Мити Фомина во Львове

На Украине экс-солиста HI-FI раскритиковали за «российский Крым»





Украинцев возмутили слова российского певца и экс-солиста группы HI-FI Мити Фомина о том, что Крым является частью России. Об этом сообщает politexpert.net.

Такое заявление Фомин сделал во время интервью журналистам во Львове. Издание отмечает, что в адрес Фомина «посыпались оскорбления и угрозы от простых украинцев».





Так, пользователь твиттера @pravda_1 назвал певца «фашистским клоуном», а украинец под ником @CrimeaUA1 заявил, что Фомин – «тварь».



Многие россияне поддержали артиста, отметив , что он «оказался посмелее многих «звезд» шоу-бизнеса и других деятелей культуры». Однако нашлись и те, кто возмутился , что он «развлекает бандеровцев в самом их логове - Львове».