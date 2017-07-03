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Украинцы возмутились речью Мити Фомина во Львове
На Украине экс-солиста HI-FI раскритиковали за «российский Крым»
Украинцев возмутили слова российского певца и экс-солиста группы HI-FI Мити Фомина о том, что Крым является частью России. Об этом сообщает politexpert.net.
Такое заявление Фомин сделал во время интервью журналистам во Львове. Издание отмечает, что в адрес Фомина «посыпались оскорбления и угрозы от простых украинцев».
Так, пользователь твиттера @pravda_1 назвал певца «фашистским клоуном», а украинец под ником @CrimeaUA1 заявил, что Фомин – «тварь».
Многие россияне поддержали артиста, отметив, что он «оказался посмелее многих «звезд» шоу-бизнеса и других деятелей культуры». Однако нашлись и те, кто возмутился, что он «развлекает бандеровцев в самом их логове - Львове».
Заявление, вызвавшее общественный резонанс, Фомин сделал в интервью украинскому каналу «1+1» во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове. Корреспондент канала напомнила артисту, что он выступал в Крыму, а теперь приехал на Украину с концертами. Она предположила, что Служба безопасности Украины (СБУ) еще не знает об этом. Затем журналистка поинтересовалась у певца, считает ли он Крым российским. «По факту это российская территория», - ответил Фомин, подчеркнув, что музыка не имеет границ. Певец отметил, что «артист, как птица, он волен петь там, куда прилетает».
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