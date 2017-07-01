«Другой человек!» Сергей Жуков продолжает стремительно худеть

Сергей Жуков много раз пробовал сбросить лишний вес, но каждый раз это заканчивалось тем, что он бросал сидеть на диетах и снова возвращался в прежнюю форму. Но на этот раз певец, похоже, готов идти до конца. Благодаря борьбе с лишним весом, Сергей так преобразился, что поклонники перестали его узнавать. При этом часть из них уверены, что Жуков «фотошопит» фото для Сети — настолько сильно он изменился за последнее время.

Сергей же честно признается: никакого фотошопа на его снимках нет! «Многие начали сомневаться в моих «отфотошопленых» фото! Скажу честно, чувствую себя великолепно! Все видно на фото! Всем же, кто хочет добиться ощутимых результатов, рекомендую этим летом больше двигаться, меньше кушать и ловить позитив во всем!» — посоветовал Жуков.

Худеть артист начал после того, как узнал о начавшихся проблемах со здоровьем. Исполнитель понял, что не хочет связывать свою жизнь с постоянным лечением. Некоторое время назад Сергей рассказал, что намерен добиться еще более впечатляющих результатов. Главный стимул для солиста группы «Руки Вверх» — его жена Регина. Она, к слову, занимается кондитерским бизнесом: у неё уже есть целая сеть кафе, где продают вкуснейшую выпечку.