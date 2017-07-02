Сергей Светлаков готовится снова стать отцом

Сергей Светлаков — образцовый папа. Несмотря на развод с Юлией, случившийся в 2012 году, он поддерживает тесную связь со своей дочкой Анастасией. Более того, шоумен устроил все так, что девочка много времени проводит вместе с его новой семьёй. В 2013 году он женился на Антонине Чеботарёвой, которая позже подарила ему сына Ивана. На время отпуска Светлаков забирает дочку жить к себе, за счет чего у неё сложились прекрасные отношения и с братиком, и с Антониной.

Сергей честно признается: дети — то единственное, что заставляет его двигаться дальше. Он безгранично любит их и мечтает о том, чтобы снова стать отцом.

«Что касается моих детей, то я, конечно, их очень сильно люблю! На двух детях мы не остановимся. Нас будет все больше и больше. Я хочу, чтобы на земле было больше «светлаков». Как племя. Чтобы они размножались — веселые, в меру симпатичные, голубоглазые, позитивные люди. Я вижу своих детей такими!» — рассказал Сергей в программе «Идеальный ремонт».

К слову, бывшая жена Сергея — Юлия совсем недавно вышла во второй раз замуж. Её избранником стал бизнесмен Владимир. Свадьба была скромной: супруги расписались в ЗАГСе в присутствии самых близких друзей.