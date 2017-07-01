Марина Анисина ответила на громкие обвинения во лжи

Но, вскоре в Сети появилась информация о том, что Анисина и Джигурда на самом деле всех обманули и ни о каком получении наследства речи не идет. В качестве доказательств приводился судебный документ от 23 июня, согласно которому Марине и Никите было отказано в иске против Светланы Романовой о признании её недостойным наследником. Руководствуясь этим решением, супружескую пару обвинили во лжи.

Однако одновременно с этим встречный иск Романовой о признании завещания её сестры недействительным также был неудовлетворен. По словам Анисиной, это означает, что документ признан подлинным, так что ни о каком обмане речи не идет.

«Клеветница Романова просила признать завещание нашей кумы — недействительным и поддельным. Суд отказал ей в иске против нас. Таким образом,завещание признано действительным, настоящим и законным! Признать по нашему иску Романову недостойной наследницей отпала необходимость! Наследство получают владельцы признанного судом завещания! А это мы...Что непонятного?» — удивилась, узнав об обвинениях, Анисина.

Скоро во Франции пройдет новое заседание суда по этому громкому делу. Там отдельно будет рассмотрено дело о наследовании скандальной парой парижской квартиры Браташ. «6 июля в Париже состоится второе заседание суда по (опять же таки) лживому иску Романовой против нас. Она обманула своего французского адвоката и суд Пятой Республики, подав лживые документы для рассмотрения. Предъявила справку от нотариуса Москвы о том, что является единственной наследницей! Не поставив в известность ни своего французского адвоката, ни Парижский суд о том, что имеются наследники по завещанию, с которыми она судится в Москве! На первом же заседании была уличена во лжи! И ответит за нарушение законов Франции гораздо жёстче,чем в России!» — заявила Марина.