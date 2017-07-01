В Москве простились с Яковлевым из «Иванушек»

Люди несли цветы и плакали, останавливаясь возле гроба. Среди тех, кто приехал попрощаться с артистом, в частности, были певица Катя Лель и участники «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев . Андреев рассказал, что прошел с Яковлевым «очень сложный, но интересный путь творческий и жизненный, путь, который сближает».

«Когда Олежка ушел (начал сольную карьеру), я был рад за него, что у него все получается. Как гром среди ясного неба я узнал, что он в больнице. Олежка, я тебя люблю, Царствие тебе небесное», — сказал он. Григорьев-Апполонов расплакался, когда говорил о друге.

О теплых отношениях с Яковлевым рассказала и Катя Лель. «В свои 47 лет он выглядел на 30 максимум, потому что был в потрясающей форме. Конечно, я понимаю, что жизнь артиста — непростая штука, тем более 15 лет быть в группе "Иванушки International", быть в топе, иметь насыщенную творческую жизнь. Правильно говорят, что артисты сгорают, отдают всех себя», — сказала она.