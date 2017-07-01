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В Москве простились с Яковлевым из «Иванушек»
В Москве простились с музыкантом Олегом Яковлевым, бывшим солистом поп-группы «Иванушки International». Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище, где выстроилась большая очередь поклонников певца, сообщает РИА Новости.
Люди несли цветы и плакали, останавливаясь возле гроба. Среди тех, кто приехал попрощаться с артистом, в частности, были певица Катя Лель и участники «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев. Андреев рассказал, что прошел с Яковлевым «очень сложный, но интересный путь творческий и жизненный, путь, который сближает».
«Когда Олежка ушел (начал сольную карьеру), я был рад за него, что у него все получается. Как гром среди ясного неба я узнал, что он в больнице. Олежка, я тебя люблю, Царствие тебе небесное», — сказал он. Григорьев-Апполонов расплакался, когда говорил о друге.
О теплых отношениях с Яковлевым рассказала и Катя Лель. «В свои 47 лет он выглядел на 30 максимум, потому что был в потрясающей форме. Конечно, я понимаю, что жизнь артиста — непростая штука, тем более 15 лет быть в группе "Иванушки International", быть в топе, иметь насыщенную творческую жизнь. Правильно говорят, что артисты сгорают, отдают всех себя», — сказала она.
Солистом «Иванушек» Яковлев стал в марте 1998 года, сменив Игоря Сорина. В 2013 году Яковлев покинул коллектив, начав сольную карьеру. В конце июня певец был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония» и скончался в одной из московских клиник в 47 лет.
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