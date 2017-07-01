Экс-депутат и оперная певица Мария Максакова стала жертвой розыгрыша пранкеров, позвонивших ей от имени Евгения Нищука, главы украинского министерства культуры, с предложениями провести турне по Донбассу, а также принять участие в формировании нового черного списка артистов, которым запретят въезд в страну, сообщают «Вести»

Пранкеры Владимир Кузнецов Алексей Столяров , известные под псевдонимами Вован и Лексус, предложили оперной певице «организовать что-то вроде творческого турне по Украине», включая Харьков, Одессу и зону АТО.

«С большой радостью — я всегда это говорю. Я давно сама хотела. У меня же прекрасная программа украинских песен. Сама бы себе лучший подарок организовала, если бы выступила перед ребятами, которые нас защищают», — ответила она.

Помимо турне в Донбасс к 40-летию Максаковой, ей предложили устроить концерты в Киевской опере, а также представлять Украину на следующем «Евровидении». Кроме того, в разговоре речь зашла о безопасности певицы. Собеседник певицы решил удостовериться, что на территории Украины она чувствует себя спокойно.

«Знаете, если меня что-то беспокоит, я сразу же рассказываю об этом людям, которые меня охраняют. Я считаю, что самая безопасная точка мира для меня – это Украина», - сказала она, упомянув, что с ней работают сотрудники главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

В ответ на предложение принять участие в создании нового черного списка артистов и публичных деятелей Максакова пообещала подумать, кого из россиян можно в него включить.

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова не собирается возвращаться в Россию. Вороненков был убит 23 марта в Киеве возле гостиницы «Премьер-палас». Его похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве.