Сестра Браташ опровергла информацию о победе Джигурды по делу о наследстве

«Заявления Джигурды и [его бывшей жены Марины] Анисиной, что они наследники миллионов моей сестры, – фарс и мыльный пузырь!» - сказала Романова.

По ее словам, судебные разбирательства еще не закончились. Женщина предоставила газете копию решения Кунцевского суда Москвы. «Проведение судебной технической экспертизы по срокам давности изготовления завещания, способов его изготовления, не представилось возможным ввиду отсутствия у истцов по первоначальному иску оригинала завещания, истребуемого экспертами в направленном суду ходатайстве, и необходимого для проведения экспертизы», - говорится в документе.

Суд отметил, что, «в нарушение статьи 56 ГПК РФ», стороны не представили доказательств как действительности, так и недействительности завещания. В связи с этим суд не нашел оснований для удовлетворения иска Джигурды и Анисиной о признании права собственности в порядке наследования по завещанию на недвижимость Браташ. Также инстанция не смогла удовлетворить иск Романовой о признании завещания недействительным.

Ранее Анисина написала на своей странице в Instagram, что иск Романовой был отклонен. «Обвинения Романовой в том, что завещание поддельное, что Джигурда насильник, признаны недействительными! Мы победили!!! <…> Романова, ее подруги и подельники ответят за свою клевету и преступления перед законами России и Франции!!! На Никиту Борисовича не открыто ни одного уголовного дела... Джигурда доказал нашу невиновность!» - сообщала она. Анисина отмечала, что осенью они смогут вступить в наследство.

Джигурда также заявлял, что суд суд принял решение в его пользу. Он пообещал, что напишет заявление о клевете на Романову.

Людмила Браташ была подругой Джигурды и Анисиной, а также крестной их старшего сына. Джигурда назвал смерть женщины убийством, однако правоохранители не нашли никаких признаков преступления. Также актер утверждал, что из квартиры Браташ исчезли все деньги и ювелирные украшения.