В социальных сетях обсуждают снимок обнажённого Алексея Панина с девушкой. Фотографию скандальный актёр опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

«Нам шикарно», — подписал фото Панин.

В комментариях некоторые пользователи негативно отреагировали на подобную форму отдыха.

«Каждому своё, конечно, но я считаю,что дети и родители совместно такой досуг не должны проводить»; «Срамота!»; «Главное, что бы его дочь не выросла такой», «Город красных фонарей его место там», - написали пользователи в комментариях к снимку.

Впрочем, многие юзеры соцсети положительно отнеслись к непосредственности актёра. Алексей Панин неоднократно становился героем сексуальных скандалов. В частности, в интернете было опубликовано видео, на котором актёр гуляет по улице в женском нижнем белье и мастурбирует. 7 июня 2017 года в сети появилось видео с призывом «ушатать по-жесткому» артиста. Неизвестный обещал любому, кто «отправит это животное в мир иной», подарить винтовку. Ролик был снят на фоне витрины с оружием. Призыв к расправе над собой артист назвал «бредом больных людей». Актер известен по ролям в фильмах «Жмурки», «ДМБ» и «Солдаты».