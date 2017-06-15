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Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
Примадонна российской эстрады решила в срочном порядке прервать отдых в Юрмале.
#Repost @maxgalkinru ❤️❤️❤️❤️ ・・・ Семья! 👨👩👧👦❤️❤️❤️ #аллапугачева #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #семья
Публикация от ALLA PUGACHEVA | primadonna. (@allaprimadonna)
Информация об этом сегодня появилась в инсайдерских кругах. По слухам, отпуску Аллы Пугачевой помешал крупный пожар на нелегальной свалке.
В результате этого пожара дым окутал всю Юрмалу. По словам очевидцев, попадающие в дым птицы ведут себя крайне странно.
Пока официального подтверждения того, что Примадонна покидает Юрмалу нет. Но не исключено, что певица вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми отправится на Кипр, где недавно стала обладательницей элитного жилья.
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