Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу

Примадонна российской эстрады решила в срочном порядке прервать отдых в Юрмале.



Информация об этом сегодня появилась в инсайдерских кругах. По слухам, отпуску Аллы Пугачевой помешал крупный пожар на нелегальной свалке.

В результате этого пожара дым окутал всю Юрмалу. По словам очевидцев, попадающие в дым птицы ведут себя крайне странно.

