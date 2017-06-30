"Фанатка или последняя любовь": СМИ раскрыли подробности личной жизни экс-солиста "Иванушек"

В последние годы жизни бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева рядом с ним всегда находилась его девушка Александра Куцевол. Об этом сообщает «СтарХит»

Издание отмечает, что, по одной из версии, девушка была фанаткой Яковлева «в течение длительного периода времени». Однако в интервью «СтарХиту» он опроверг эти слухи. «Мы познакомились в Санкт-Петербурге, где Саша училась в университете на факультете журналистики. Потом судьба свела нас в Москве. Нам очень хорошо вместе. <…> На счет свадьбы, как только решим, так сразу узнаете. Да и вообще не всегда кольцо на пальце и штамп в паспорте так важны. Я очень благодарен Саше, что мы идем с ней по жизни вместе», - рассказал он.

Куцевол работала менеджером артиста и помогала ему продвигать новые треки, договариваться о съемках и организовывать концерты.

Яковлев говорил, что его девушка – «очень дотошный, детальный человек» и «перфекционистка». «Саша делает очень многое. Она мне близкий человек, первая, с кем я советуюсь. Саша играет огромную роль в моей жизни. Единственное, на что я могу пожаловаться – отвратительно готовит», - говорил артист.

Олег Яковлев скончался утром 29 июня. Около недели назад он был госпитализирован в одну из московских клиник в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Александра Куцевол рассказала журналистам, что причиной смерти Яковлева стала двусторонняя пневмония. По словам действующего участника «Иванушек» Кирилла Андреева, Яковлев «никогда не имел проблем со здоровьем» и всего за месяц до смерти «был полон сил», но много курил.

Олег Яковлев стал солистом «Иванушек» в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу.