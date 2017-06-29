Настасью Самбурскую поздравляют со свадьбой

Скандально известная актриса и начинающая певица Настасья Самбурская опубликовала интригующее фото с подписью, которая заставила ее поклонников предположить, что артистка вышла замуж. Фанаты стали немедленно поздравлять Настасью с таким важным событием.

Настасья Самбурская опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, сделанную в черно-белом цвете, на которой запечатлена сидящей на мотоцикле позади симпатичного брюнета. При этом оба одеты неформально – в светлые шорты и майки. если бы не подпись на английском: "Just married", что переводится, как "молодожены", то никто бы и не подумал, что Самбурская, возможно, вышла замуж.

Just married 🖖🏼💍🤵🏾👰🏻 Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июн 29 2017 в 8:44 PDT

Впрочем, и с учетом такой подписи многие подписчики решили, что Настасья, известная своим неподражаемым чувством юмора, их попросту разыграла. "Не верю :)", "Это же не правда?", "ахах)) народ снова ошалел и превратился в стадо))) спасибо за очередной прикол) люблю наблюдать😘😘😘", "А было бы классно 😉будь оно так)", "Дак она наверное опять над нами поржать решила", – выразили мнение недоверчивые поклонники.

Другие фанаты рассыпались в комплиментах и поздравили пару. "здоровско!!! 👍дай, Бог, счастья!!!❤️❤️👼", "Совет да любовь", "Фото огонь 🔥 😎😘", "Крутые!) если это так, то счастья вам!) а если не так, то все равно кипишь крутой навели😅", "Праильно, если и выходить замуж так только за байк!", "Красивые невозможно!! Будьте счастливы всем назло❤️", "Настюх, я Ваш Фанат! 🔥🔥🔥Совет, да Морковь!" – выразили свои пожелания фанаты.