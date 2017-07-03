После трагической кончины солиста "Иванушки International" поползли слухи, что третье место в группе проклято. Сначала погиб Игорь Сорин , потом – сменивший его Олег Яковлев

Dni.Ru решили узнать, неужели судьба "младшего Иванушки" была предрешена, и обратились к парапсихологу Сергею Финько, который уверен, что на судьбу новичка Кирилла Туриченко никак не повлияют трагические события, случившиеся с предыдущими солистами.

"Судьба Олега Яковлева была давно предрешена. И умер он не из-за халатного отношения к своему здоровью: к сожалению, это программа его собственного рода", – уверен парапсихолог.

По его словам, Кирилл Туриченко вне опасности. "Несмотря на внешнюю экспрессивность и эмоциональность, этот артист уверен в себе и находится в группе не ради творческой мечты артиста, а ради простого материального обогащения. Такие люди всегда знают, как правильно превращать свои таланты в деньги и осязаемый успех, – уверен эксперт. – Смерти предыдущих солистов никак не отразятся на нем, как раз наоборот, своим появлением он изменил тяжелую карму коллектива, привнеся в него недостающую уверенность".

Как пояснил парапсихолог, люди, рожденные 13 числа (день рождения Туриченко 13 января), всегда вносят глобальные изменения в жизни близких людей, очень часто оказываясь спасителями. Группа в новом составе еще долго продержится на сцене. "Но сам Кирилл долго в коллективе не задержится. Его организаторские способности и бизнес-чутье в итоге сделают из артиста прекрасного продюсера и телевизионного шоумена, а также больших успехов он добьется в бизнесе связанном с недвижимостью", – уверен Финько.