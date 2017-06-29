Названа причина смерти экс-солиста «Иванушек»

Причиной смерти бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева стал отек легких. Об этом сообщает Life

Издание утверждает, что осложнения возникли на фоне цирроза печени. Состояние Яковлева резко ухудшилось за сутки до смерти. Он скончался в реанимации, так и не придя в сознание.

Олег Яковлев скончался утром 29 июня. Около недели назад он был госпитализирован в одну из московских клиник в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Девушка певца Александра Куцевол рассказала журналистам, что причиной смерти Яковлева стала двусторонняя пневмония. По словам действующего участника «Иванушек» Кирилла Андреева, Яковлев «никогда не имел проблем со здоровьем» и всего за месяц до смерти «был полон сил», но много курил.