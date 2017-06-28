Жена запретила известному актеру общаться с детьми на украинском

Украинская телеведущая Снежана Егорова запретила своему бывшему супругу Антону Мухарскому , более известному как актер Орест Лютый, разговаривать с их детьми на "мове". Мужчина заснял ссору с экс-возлюбленной на видеокамеру и опубликовал запись в социальных сетях.

Артист пожаловался на свою бывшую жену 27 июня 2017 года на своей странице в социальной сети Facebook. "Этот ад длится уже четыре года. Не верите? Смотрите сами", – написал Орест Лютый. Он пояснил, что пришел к Егоровой домой по предварительной договоренности, чтобы пообщаться с детьми, однако его не пустили внутрь "из-за украинского языка".

"Мои дети говорят на русском языке. Я вас в дом не пускаю, у нас дома существуют определенные правила", – заявила телеведущая. Примечательно, что сначала она разговаривала с бывшим возлюбленным на украинском языке, однако позднее перешла на русский. Она подчеркнула, что у него теперь "нет детей", а с "ее детьми" он должен разговаривать на названных условиях.

Примечательно, что многие подписчики Антона Мухарского раскритиковали его за то, что он вынес сор из избы. "Не говорите такое публично, это не позиция сильного человека, на мой взгляд. Время пройдет, а запись останется, и что?" – написала Анна Шувалова. "Меня ругают со всех сторон в судах, в прессе, в СМИ. А я молчу и молчу. Как только поделился проблемой, так сразу – а-а-а, не мужик", – ответил ей Орест Лютый.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в мае 2017 года рассказал об успехах в популяризации украинского языка. По его словам, мова становится все более популярной в мировом масштабе. "Сегодня украинский язык и культура снова становится модной, влиятельной, востребованной в мире", – сказал он.