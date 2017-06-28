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Фанаты Шурыгиной угрожают блогеру, который довел ее до слез
Фото: скриншот видео
Фанаты жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной объявили охоту на российского шоумена Дмитрия Торина из-за того, что он довел девушку до слез. Об этом сообщает Super.
Ранее блогер пришел на работу к Шурыгиной, где девушка подает кофе, и попросил у нее «кофе с коньячком на донышке».
Поклонники Дианы тут же начали писать гневные сообщения шоумену и обещали отомстить. При этом сторонники обиженной девушки угрожали не только Торину, но и его сестрам.
Сам блогер признался, что удивлен такой сильной реакции. По его словам, после публикации видео он также познакомился с мамой Дианы Натальей и предложил ей свою помощь.
«Признаюсь, я никогда не мог себе представить, что меня объявят в розыск с целью избить фанаты Дианы Шурыгиной. Мы вступили в прекрасные отношения с мамой Дианы, и я предложил свою помощь их семье. Вчера я узнал, что на меня написали заявление в полицию и многие интернет-пользователи угрожают расправиться со мной и моими близкими», - цитирует Торина Life.
Диана Шурыгина стала известна после передачи «Пусть говорят», где она рассказала историю о своем изнасиловании. Также 18-летняя жертва изнасилования стала главной героиней нового реалити-шоу Андрея Малахова «Шуры-муры».
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