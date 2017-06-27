Главные события у вас в почте
Серена Уильямс снялась обнаженной
Фото: Vanity Fair
Серена Уильямс на седьмом месяце беременности приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair.
Serena Williams se dévoile nue en Une de Vanity Fair 👉 https://t.co/DAQxR7Mnos pic.twitter.com/nUqTQ2tJ0S— Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 27 июня 2017 г.
35-летняя теннисистка ждёт ребёнка от сооснователя компании Reddit Алексиса Оганяна. Спортсменка встречается с будущим отцом своего ребёнка два года. В конце 2016 года пара помолвилась. В конце января 2017 года Серена Уильямс выиграла свой 23-й турнир Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Австралии свою сестру Винус. Серена Уильямс стала самой титулованной теннисисткой в истории.
Оставить комментарий