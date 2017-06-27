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Серена Уильямс снялась обнаженной

Серена Уильямс снялась обнаженной
Фото:
Серена Уильямс на седьмом месяце беременности приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair.
35-летняя теннисистка ждёт ребёнка от сооснователя компании Reddit Алексиса Оганяна. Спортсменка встречается с будущим отцом своего ребёнка два года. В конце 2016 года пара помолвилась. В конце января 2017 года Серена Уильямс выиграла свой 23-й турнир Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Австралии свою сестру Винус. Серена Уильямс стала самой титулованной теннисисткой в истории.
Шоу-бизнес
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Серена Уильямс Алексис Оганян
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