Секретарь Задорнова рассказала правду о его состоянии

«Информация, которая появилась сегодня, не соответствует действительности», - Заварзина.

Ранее источник из близкого окружения писателя заявил, что Михаил Задорнов отказался от дальнейшего лечения, так как курс химиотерапии не дал обнадёживающего результата.

«Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах», - заявил источник.

Сам Задорнов с прессой не общается, его аккаунт в соцсети ведут его друзья. В 2016 году у Михаила Задорнова обнаружили рак. Сам сатирик называл своё заболевание «серьёзным недугом, свойственным не только возрасту». 21 июля Михаилу Задорнову исполнится 69 лет. Широкую популярность сатирик получил благодаря выступлениям в программах «Аншлаг» и «Смехопанорама».