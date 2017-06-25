"Кофе с коньячком на донышке": Шурыгина работает в кафе

Героиню программы «Пусть говорят» Диану Шурыгину довел до истерики блогер Дмитрий Торин. Девушка сейчас работает бариста в одном из московских торговых центров. Блогер узнал его адрес и решил снять Шурыгину на видео. Он пришел в кафе, включил видеозапись на телефоне и попросил кофе с коньячком «на донышке», сообщает Life

Звезда телешоу отказалась обслуживать мужчину и пригрозила охраной. После препирательств она сняла фартук и выбежала на улицу. Настойчивый блогер последовал за ней, однако Шурыгина заявила, что боится его, и попросила не подходить к ней.

Ранее блогер Дмитрий Торин совершил еще один сканадльный поступок. На красной дорожке премии «Муз-ТВ» он подбежал к певице Ани Лорак и поцеловал ее в грудь и живот.

Выражение «на донышке», произнесенное Шурыгиной, стало интернет-мемом после выпуска программы «Пусть говорят». Мемом стал и жест - девушка пальцами показала, сколько выпила спиртного на вечеринке, где ее изнасиловали.