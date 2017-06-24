Анфиса Чехова узнала о своем разводе

Анфиса Чехова обнаружила, что поклонники пребывают в уверенности: телеведущая развелась и сейчас отдыхает в Италии со своим новым мужем. Такие слухи действительно поползли по Сети после того, как она на днях улетела в отпуск без мужа — Гурама Баблишвили, зато в компании мускулистого красавца.

Анфиса сперва игнорировала предположения фанатов о том, что она разорвала отношения с супругом. Но, по мере публикаций свежих снимков с таинственным кавалером, у подписчиков появлялось все больше и больше вопросов. В результате Чехова всё же прокомментировала свой нынешний статус.

«Солик и мой лучший друг Эдик. Мы дружим уже лет 15, и кажется всё друг о друге знаем. А некоторые тут развели уже меня с мужем, и выдали замуж за Эдика! Дорогие друзья, иногда между мужчиной и женщиной случается дружба! Это тоже один из вариантов любви, только любовь души. У дяди Эдика с Соликом тоже сложилась дружба. И прекратите меня на всех женить!» — попросила подписчиков Анфиса.

К слову, поклонники до сих пор не могут поверить, что Чеховой удалось настолько феноменально похудеть не терзая себя при этом диетами. Телеведущая уверяет, что секрет её стройности в духовной работе над собой. Результат от правильного питания появился только после того, как Анфиса разобралась со своими комплексами и сумела полюбить себя такой, какая она есть.