На наследство Алексея Баталова претендуют посторонние люди

15 июня на 89-ом году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Предчувствуя свою смерть, Алексей Владимирович составил завещание, согласно которому все его имущество должно было достаться дочери Марии, в том числе 4-ех комнатная квартира в центре Москвы с видом на Кремль.

Еще при жизни он рассказывал: "Я составил завещание: квартиру и все, что у меня есть, я завещал Маше и Гитане. Старшая дочь Надежда? У нее своя жизнь, она сейчас за границей. Мы с ней редко общаемся, поэтому я все отписал жене и младшей дочке", – делился актер с журналистами.

Однако "Собеседник" сообщает, что в скором времени посторонние люди оспорят решение о наследстве. Близкие к семье актера люди рассказали, что некоторых причастных к артисту людей возмутило его решени записать все на дочь Машу.

Напомним, Алексей Владимирович был женат дважды. Первой супругой кинозвезды стала Ирина Ротова, дочь художника Константина Ротова, от этих отношений у актера родилась дочь Надежда. От второго брака с артисткой цирка Гитаной Леонтенко у Баталова осталась дочь Мария. К несчастью, с рождения девушка страдает детским церебральным параличом.