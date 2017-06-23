Анне Семенович стало плохо на отдыхе

Как и многие другие знаменитости, Анна Семенович отправилась в отпуск - восстанавливаться после плодотворного рабочего года и недавно перенесенной операции на пупочную грыжу. Местом своего отдыха певица выбрала солнечную Грецию. Правда, в первый же день каникул знаменитость почувствовала себя плохо. Как рассказала Семенович журналистам, у нее возникли осложнения после болезни, сейчас Анна чувствует себя лучше, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Сейчас я чувствую себя прекрасно! Спасибо всем, кто проявлял заботу о моем здоровье в социальных сетях и личных сообщениях. Я действительно почувствовала легкое недомогание в первый день. Видимо мой организм после нагрузок последних месяцев окончательно расслабился, почувствовав долгожданный отдых. Представители отеля и отдыхающие окружили меня по-настоящему королевским вниманием. Постоянно спрашивают, как я себя чувствую, все обо мне заботятся. Это очень приятно и трогательно. Такое внимание , конечно влияет и на настроение и на процесс реабилитации", — рассказала 7days.ru Анна Семенович и добавила, что в ближайшем будущем вернется в столицу, чтобы начать работу над клипом на песню "Хочу быть с тобой", которую не так давно представила на суд слушателей.